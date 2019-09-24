مطار الملك عبدالعزيز الدولي.. البوابة الجوية للحرمين الشريفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعد مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس من أهم المشاريع الحيوية لمحافظة جدة التي تتمتع بثقل اقتصادي كبير، وتشهد نموا مطردا في حركتها الجوية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي أحد أكثر مطارات المملكة حركة، ويوصف مطارها بأنه البوابة الجوية للحرمين الشريفين.

وحرصت الهيئة العامة للطيران المدني على اختيار موقع مجمع صالات السفر الجديد وفق معايير تتناسب مع جميع مراحل التطوير وعلى نحو يضمن المرونة في التصاميم والمحافظة على إجراءات الأمن وسلامة الملاحة الجوية أثناء التنفيذ مع إمكانية ربط جميع الطرق السريعة والمحيطة بالمطار بالمدخل الرئيس لمجمع صالات السفر من الجهة الجنوبية والشمالية وتوفير مساحات شاسعة للتنمية التجارية إلى جانب تحقيق الانسيابية اللازمة في تنفيذ المشروع، بحيث لا يؤثر سير العمل في المشروع على حركة السفر بشكل خاص والحركة الجوية بشكل عام.

وتميزت تصاميم المطار الجديد وتقنياته بعناصر معمارية مستوحاة من بيئة المملكة بشكل عام، وبيئة مدينة جدة التاريخية بشكل خاص، في حين جرى نشر المسطحات الخضراء حول وداخل مجمع الصالات، مما يضفي المزيد من الجمال على منشآت المطار.

وعن المباني الخضراء والمعايير البيئية أولت الهيئة جل اهتمامها للمحافظة على البيئة منذ بدء التخطيط للمشروع، حيث روعيت الاحتياطات البيئية في جميع مراحل التصميم والإنشاء، ويأتي في مقدمة ذلك تطبيق المعايير العالمية للمباني الخضراء صديقة البيئة والمتمثلة في نظام (LEED)، الذي وضع من قبل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC).

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مرافق المطار الجديد

حديقة داخلية بمساحة 18 ألف متر مربع تتوسطها محطة القطار الآلي

حوض مائي للأسماك يتوسط مركز النقل بارتفاع يصل إلى 14 مترا وقطر بـ10 أمتار ويتسع لمليون لتر ماء

يضم مجموعة من الشعب المرجانية وأسماك البحر الأحمر مما سيربط المطار ذهنيا ببيئة جدة البحرية

مساحته 810 آلاف م2

220 كاونترا لخطوط الطيران

80 جهاز خدمة ذاتية

46 بوابة للرحلات

70 طائرة في آن واحد

21600 موقف سيارة

66 قاعة انتظار للرحلات

يقع بين مجمع صالات السفر ومبنى مواقف السيارات المتعدد الطوابق

يوفر لرواد المطار بشكل عام والمسافرين بشكل خاص جميع وسائل النقل الأرضية

يتيح لهم حرية اختيار واسطة النقل الأنسب التي ستنقلهم إلى وجهتهم النهائية

يضم عددا من المطاعم والمقاهي.

مبنى يضم 4 طوابق يرتبط بمجمع صالات السفر بشكل مباشر

يوفر مواقف للمدد القصيرة تستوعب 8200 سيارة

جهز المبنى بنظام إرشادي ذكي لتحديد المواقف الشاغرة ولوحات الكترونية لإرشاد السائقين للمواقف الشاغرة

مواقف سطحية مظللة للمدد الطويلة تستوعب 4356 سيارة

مواقف مخصصة للحافلات تستوعب 48 حافلة

من أعلى أبراج المراقبة في العالم

يبلغ ارتفاعه 136 مترا ويعلوه هوائي بارتفاع 9 أمتار

خصص الطابق الأعلى رقم 20 منه لمراقبة حركة الطائرات في المجال الجوي

خصص الطابق 19 لمراقبة حركة الطائرات على مستوى الساحة الجوية

يضم مجمع البرج مركزا لتدريب موظفي المراقبة الجوية يشتمل على أجهزة محاكاة حركة الطيران الجوية الأرضية

يحوي مواقع للراحة تستخدم من قبل المراقبين الجويين وأجهزة لمراقبة الطقس والأحوال الجوية.

شبكة طرق جديدة يصل مجموع أطوالها إلى 36 كلم

جسور بطول 13 كلم

نفق بطول 2.5 كلم

ممرات وساحات للطيران تتمثل في ممرات موازية للمدارج الحالية

ساحات جانب الطيران بمساحة 170 ألف متر مربع

مواقف لانتظار الطائرات حول مجمع صالات السفر تستوعب 28 طائرة

إمداد جميع مواقف الطائرات بالوقود والكهرباء والمياه عبر تمديدات تحت الأرض

تأمين مركزين متكاملين للمعلومات متصلين بشبكة كابلات «ألياف ضوئية»

المركزان متطابقان في الحجم والسعة والوظيفة

يمكن لكل منهما العمل بشكل مستقل وبالتوازي

جهزا بإمداد للطاقات الاحتياطية التي تعمل بشكل تلقائي في حال انقطاع الطاقة الكهربائية والمياه.

جرى تصميمه ليمثل تحفة معمارية مستوحاة من التراث الإسلامي

يتسع لـ 3000 مصل وتتبعه باحة خارجية للصلاة بمساحة 2450 مترا مربعا تتسع لنحو 1500 مصل

خصص طابق المسجد العلوي للنساء ويتسع لنحو 700 سيدة

80 مصلى في مختلف طوابق مجمع الصالات بالقرب من بوابات السفر مع أماكن مخصصة لحفظ أمتعة المسافرين أثناء أداء الصلوات.

مساحات خضراء تقدر بنحو 30 ألف متر مربع يتوسطها بركة مياه

موقف سيارات مظلل خاص يتسع لأكثر من 500 سيارة

التشجير والزراعة

مشتل بمساحة في مرحلته الأولى تقدر بـ32.5 هكتارا

تضم مرافقه بيوتا خضراء مجهزة بأحدث التقنيات للإنتاج الزراعي، وحقول الإنبات.

مجمع الإطفاء والإنقاذ

يسهم في تحقيق أمن وسلامة المسافرين بشكل خاص، والطائرات ومرافق المطار بشكل عام

أنشئ وفق مواصفات عالمية وعلى نحو يرفع درجة المطار الدولية للفئة العاشرة التي تعد أعلى درجة دولية متعلقة بالاستعداد والجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة

حقل خزانات الوقود

8 خزانات وقود بسعة إجمالية قدرها 80 ألف متر مكعب من الوقود

يتم إمدادها بالوقود من خلال خطي وقود قطر كل منهما 20 بوصة

3 مراكز للأحمال