3.7 ملايين زاروا فعاليات اليوم الوطني خلال 5 أيام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض

زار 3.7 ملايين شخص فعاليات (موسم اليوم الوطني 89) في جميع مناطق المملكة، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس الموسم تركي آل الشيخ.

Advertisements

وأوضح آل الشيخ أن عدد القوى العاملة الذين وصفهم بصناع السعادة بلغ في هذا الموسم 8230 صانعا للسعادة، مثل شباب وشابات الوطن منهم ما نسبته 91%، فيما وصلت نسبة مشاركة المرأة فيها إلى 23%.

يذكر أن موسم اليوم الوطني الـ89 جاء ضمن مواسم السعودية، واستمر لمدة خمسة أيام من 19 إلى 23 سبتمبر، وأشرفت عليه هيئة الترفيه.

موسم اليوم الوطني الـ89