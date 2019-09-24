السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض
زار 3.7 ملايين شخص فعاليات (موسم اليوم الوطني 89) في جميع مناطق المملكة، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس الموسم تركي آل الشيخ.
وأوضح آل الشيخ أن عدد القوى العاملة الذين وصفهم بصناع السعادة بلغ في هذا الموسم 8230 صانعا للسعادة، مثل شباب وشابات الوطن منهم ما نسبته 91%، فيما وصلت نسبة مشاركة المرأة فيها إلى 23%.
يذكر أن موسم اليوم الوطني الـ89 جاء ضمن مواسم السعودية، واستمر لمدة خمسة أيام من 19 إلى 23 سبتمبر، وأشرفت عليه هيئة الترفيه.
موسم اليوم الوطني الـ89
- 650 ساعة سعادة
- 184 يوم فعالية
- 700 ألف ومضة نارية
- 8230 صانعا للسعادة
- 91 % منهم سعوديون
- 23 % نسبة مشاركة المرأة
- 6800 فرصة عمل موسمية
- 4200 حافلة نقل ترددي
كانت هذه تفاصيل خبر 3.7 ملايين زاروا فعاليات اليوم الوطني خلال 5 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.