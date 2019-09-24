60 كجم من العود المعتق يوميا لتطييب المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تواصل وحدة الطيب والبخور التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطييب المسجد الحرام وجنباته الطاهرة والكعبة الشريفة ومرتاديه، تعظيما وإجلالا لبيت الله الحرام واهتماما بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين، وتسهيلا لهم لأداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، وليزهو المصلون برائحة الطيب الزكية.

وكثفت وحدة الطيب والبخور جهودها ليتم تغطية العمل في كل المواقع بالمسجد الحرام ويتم تبخير المسجد الحرام بنحو 60 مبخرة يوميا بواقع 60 كجم من العود الذي توفره الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتستخدم الوحدة أفخر أنواع العود المعتق والسيوفي وبخور كلمتان وبخور موركي دبل سوبر، تستهلك يوميا لتطيب بيت الله الحرام، إضافة إلى 20 تولة مخصصة للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني.