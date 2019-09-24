اعتصام فلسطيني للمطالبة باستمرار الأونروا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بيروت نظمت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اعتصاما حاشدا أمس، في مخيم البداوي قرب طرابلس اللبنانية، للمطالبة باستمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأعلنت اللجان الشعبية الفلسطينية أن تحركاتها للمطالبة باستمرار مساعدات الأونروا يأتي بالتزامن مع التصويت على استمرار الأونروا في الأمم المتحدة، ودعت إلى التجديد للوكالة الأممية لضمانة حق اللاجئين.



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