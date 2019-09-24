السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة أفادت وزارة الداخلية المصرية أمس بمقتل ستة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء مداهمة وكرهم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.وقالت الداخلية إن «الإرهابيين كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة».وبحسب وزارة الداخلية «داهمت قوات الأمن وكرا لعناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة، إلا أن العناصر بادرت بإطلاق النار تجاه القوات فور استشعارهم بوجودهم، وردت القوات على مصادر النيران، مما أسفر عن مقتل ستة من عناصر الإخوان».



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كانت هذه تفاصيل خبر مصر تصفي 6 عناصر إخوانيين في 6 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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