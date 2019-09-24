السودان يشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الخرطوم يشارك السودان في أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد هذه الأيام بقصر الأمم المتحدة بجنيف، بوفد يرأسه وزير العدل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الدكتور نصر الدين عبدالباري. وسيعرض الوزير السوداني خلال الاجتماع التطورات الإيجابية التي جرت في السودان، ولا سيما تلك المتعلقة بإنشاء هياكل السلطة الانتقالية، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الدستورية، كما سيقدم تقرير السودان المحدث خلال جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان الذي ينتظر أن تنتهي ولايته بمجرد فتح مكتب لمفوضية حقوق الإنسان في السودان.



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