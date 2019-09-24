مواطنات: اليوم الوطني يوم فخر وعزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب عدد من المواطنات بالمدينة المنورة عن مشاعر الاعتزاز والتقدير والمحبة للوطن الغالي، مبديات فخرهن واعتزازهن باليوم الوطني الذي يحل هذا العام والوطن يشهد تطورا في مختلف المجالات التنموية في مدة قصيرة من عمر الزمن، مؤكدات المكانة المرموقة الذي بلغته المرأة السعودية، وما حققته من منجزات في مختلف المعارف والحقول.

ورفعن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

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وقالت أستاذ مساعد الفيزياء النووية النظرية في جامعة طيبة الدكتورة زينب الفل: في أحضان الوطن الغالي نشأنا، ومن خيراته نهلنا، وفي ظل أمنه بعد الله تعالى احتمينا، وزادنا حكامنا تمكينا فارتقينا، ورسموا لنا الخارطة ومهدوا لنا تطورا فازدهرنا.

وذكرت عضو هيئة التدريس بجامعة طيبه الدكتورة إلهام قطان أنه بنظرة سريعة على خارطة العالم نجد المملكة في قلب العالم بحلقة الوصل بين ثلاث قارات، كما تشكل مركزا حيويا ولوجستيا مهما جدا، وأن السعودية الحديثة تقف الآن على عتبة النهوض الاقتصادي الذي يتوقع أن يمهد الطريق لرفع مستوى التنافسية والقياس، بما تشكله وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تزداد بشكل إيجابي.

بدورها عبرت رئيسة قسم التوعية الصحية بمستشفى الأنصار ونائب قائد فريق عيون الصحة التطوعي رقيه بلو عن سعادتها بحلول اليوم العزيز لهذا الوطن الغالي، وقالت: يأتي اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، حاملا معه معاني تستحق التوقف احتراما وإجلالا لصناع تاريخ هذا اليوم.

من جهتها قالت المعلمة ومدربة لغة الإشارة حياة السهلي إن اليوم الوطني محل فخر واعتزاز، نظير ما وصل له الوطن الغالي من رفعة ونماء، مؤكدة الدور الريادي والفعال للمرأة السعودية للإسهام في نهضة ونمو الوطن.