سجون تبوك تشارك النزلاء فرحتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتفت مديرية السجون بمنطقة تبوك أمس، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة «همة حتى القمة»، بجميع سجون بالمنطقة. واشتملت احتفالية المديرية على مجموعة من الفعاليات التي تخللتها العروض الشعبية والثقافية والتوعوية في كرنفال أدخل السرور على قلب النزلاء، وأسهم في مشاركتهم الوجدانية لحب الوطن والانتماء إليه.

وأوضح مدير سجون المنطقة العميد سلمان العتيبي أن هذا الاحتفال يأتي امتدادا للاحتفالات التي تنفذها المديرية العامة للسجون، وتشرك فيها النزلاء لما لهذا اليوم من أهمية لكل مواطن ومواطنة.