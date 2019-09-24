تعويضات لأسر ضحايا تحطم طائرتي 737 ماكس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن قالت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات إنها أطلقت صندوق تعويضات لأقارب الأشخاص الذين قتلوا في حادثي تحطم طائرتين من طراز (737 ماكس) في إندونيسيا وإثيوبيا. وستحصل كل أسرة من أسر الضحايا البالغ عددهم 346 شخصا على 144 ألفا و500 دولار أمريكي، وفقا لبيان صادر عن الصندوق، والذي يديره المحامي الأمريكي كين فاينبرج.



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