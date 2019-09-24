«إثراء» يستضيف أول عرض للأوبرا الميلودرامية غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الظهران يستضيف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» غدا (أكاديمية مسرح لاسكالا) التي تقدم أول عرض للأوبرا الميلودرامية (ريغوليتو)، بقيادة العازف (بيترو ميانيتي) وذلك على مسرح (إثراء) بالظهران. وتأتي الاستضافة ضمن حزمة حفلات ومسرحيات إبداعية يقدمها المركز طوال العام، والتي تسهم في الاحتفاء بالتجارب الإنسانية من فن، وعلم، وثقافة، وتقدم للجمهور بصورة مثالية وغنية بالجمال ومعاني الإلهام، حيث تعد (ريغوليتو) واحدة من أشهر الأعمال الفنية في الأوبرا الإيطالية.



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