حريق في مستشفى جزائري يودي بحياة 8 من حديثي الولادة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية أمس وفاة ثمانية أطفال حديثي الولادة جراء حريق بأحد مستشفيات ولاية الوادي شرق البلاد.

وذكرت الحماية المدنية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أن الحريق الذي اشتعل في الساعات الأولى من صباح أمس بمستشفى الأم والطفل بولاية الوادي «أم بشير بن ناصر» (700 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة)، أسفر عن وفاة ثمانية أطفال، ثلاثة منهم بحروق وخمسة اختناقا.

Advertisements

وأضافت أنه تم إنقاذ 76 شخصا، بينهم 11 رضيعا و37 امرأة و28 عاملا وعاملة، وتم احتواء الحريق حتى لا يمتد إلى أماكن أخرى بالمستشفى.

وأرجع مدير الدفاع المدني بالوادي بلقاسم شيخة أسباب الحريق إلى شرارة كهربائية.

وأمر الوزير الأول نور الدين بدوي بفتح تحقيق عاجل لتحري أسباب الحادث، وكلف وزير الصحة محمد ميراوي بالانتقال إلى الوادي واتخاذ الإجراءات اللازمة.