خريطة لانتشار مرض فطري بين الحيوانات البرمائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بيركلي

نجح باحثون من الولايات المتحدة في دراسة مسار انتشار أحد الأمراض الفطرية الوخيمة التي تصيب الحيوانات البرمائية على مستوى العالم.

وبرهن الباحثون من خلال الدراسة على وجود 5 أنواع من مرض Bd الفطري، مشيرين إلى أنهم اكتشفوا نوعا خامسا من هذه الفطريات الكارثية.

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ووضعوا خريطة لانتشار هذه الفطريات التي تودي بحياة أعداد هائلة من البرمائيات، آملين أن يساعد ذلك في تحسين حماية الحيوانات البرمائية.

وقالت اريكا بري روزين بلوم، المشرفة على الدراسة من جامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي الأمريكية: «إذا استطعنا معرفة ما هي أصول هذه الفطريات وما هي أماكن تواجدها، فسوف تستطيع تحسين التنبؤ بفعالية الإجراءات الوقائية، لأن بعض هذه الأصول مميتة فعلا، وبعضها أقل خطرا».

ونشرت الدراسة في العدد الحالي من مجلة «بروسيدنجز» التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم.