يد الوحدة تفتتح العربية بخسارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة من نظيره المجمع البترولي الجزائري 22 - 23، في انطلاق منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 35 للأندية أبطال الدوري المقامة على صالة الأميرة سمية في العاصمة الأردنية عمان، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل.

وكسب فريق الكويت الكويتي مباراته أمام قطر القطري بنتيجة 26 - 24، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة العربية التي افتتحت أمس، بحضور رئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد محمد المنيع.