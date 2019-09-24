أخضر الصالات يطمح لثالث دولية كرواتيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يبحث المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات عن المركز الثالث في البطولة الدولية الودية المقامة حاليا بمدينة بوريك الكرواتية، عندما يخوض اليوم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام واحد من منتخبي مونتينيغرو أو تركمانستان، وذلك بعد خسارته أمس الأول من المنتخب البلجيكي 3-5.

وتأتي المشاركة في البطولة ضمن معسكره الإعدادي في مدينة بوريك الكرواتية في ثالث مراحل برنامجه الفني الاستعدادي لتصفيات غرب آسيا التي ستقام في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 16 إلى 27 أكتوبر المقبل، بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الثانية بجانب منتخبات لبنان، وقطر، وعمان.