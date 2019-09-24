نصفان بطل المملكة للاسكواش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض توج لاعب الصفا محمد آل نصفان بلقب بطولة المملكة التصنيفية تحت 13 عاما، والتي اختتمت أمس على ملاعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء بمشاركة 26 لاعبا يمثلون 9 أندية. وسلم المدير التنفيذي لاتحاد الاسكواش خالد السعد وعضو مجلس الإدارة سامر الخطيب اللاعب آل نصفان كأس البطولة والميدالية الفضية ومكافأة مالية مقدمة من اتحاد اللعبة. وحل لاعب الصفا محمد آل عواد بالمركز الثاني وتسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية، فيما جاء ثالثا لاعب حراء سالم المولد وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، وحل رابعا لاعب الاتفاق ياسر آل عباس.



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