أحوال متنقلة لخدمة طالبات مدارس الحدود الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عرعر

سيرت الأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية وحدات متنقلة نسائية لتقديم خدماتها للطالبات في عدد من مدارس المنطقة، شملت الثانوية الرابعة والثانوية الخامسة بعرعر، وثانوية لينة والثانوية السادسة بمحافظة رفحاء، والثانوية الخامسة والثانوية الرابعة بمحافظة طريف ابتداء من اليوم حتى يوم غد، فيما تعاود تقديم الخدمة الخميس المقبل لمدة يوم واحد في ثانوية تحفيظ القرآن والثانوية الثالثة بعرعر، وثانوية الخشيبي ومدرسة شموس الأهلية بمحافظة رفحاء، والثانوية الأولى والثانوية الرابعة بمحافظة طريف.

وتزور المكاتب النسائية بمنطقة الحدود الشمالية الطالبات خلال الفترة الصباحية حتى نهاية دوام الخميس، بهدف تقديم الخدمة لهن في أماكن تواجدهن، وذلك ضمن حملة «هويتي انتمائي» الهادفة إلى توعية النساء بأهمية بطاقة الهوية الوطنية النسائية، التي أطلقتها الأحوال المدنية أخيرا في كل مناطق المملكة.