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استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم؛ مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، ومساعديه، يرافقهم الطلاب من أبناء الشهداء والكشافة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية.
واستعرض "الغامدي" لأمير المنطقة، البرامج والأنشطة التي نفذتها الإدارة ومدارسها من البنين والبنات احتفاءً باليوم الوطني.
وقدم عدد من الطلاب والطالبات قصائد وطنية معبره أمام أمير منطقة الجوف. وقدّم "الغامدي" في الختام درعًا تذكاريًّا لأمير منطقة الجوف بهذه المناسبة.
وأعرب الأمير فيصل بن نواف عن شكره للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على جهودهم في هذا الجانب، داعيًا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادة هذه البلاد الرشيدة.
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 08:30 PM
بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكةأمير الجوف يستقبل مدير التعليم وعددًا من أبناء الشهداء
استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم؛ مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، ومساعديه، يرافقهم الطلاب من أبناء الشهداء والكشافة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية.
واستعرض "الغامدي" لأمير المنطقة، البرامج والأنشطة التي نفذتها الإدارة ومدارسها من البنين والبنات احتفاءً باليوم الوطني.
وقدم عدد من الطلاب والطالبات قصائد وطنية معبره أمام أمير منطقة الجوف. وقدّم "الغامدي" في الختام درعًا تذكاريًّا لأمير منطقة الجوف بهذه المناسبة.
وأعرب الأمير فيصل بن نواف عن شكره للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على جهودهم في هذا الجانب، داعيًا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادة هذه البلاد الرشيدة.
، أمير الجوف يستقبل مدير التعليم وعددًا من أبناء الشهداء ،
المصدر : الخليج 365
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