، الهلال "أكدها" مع الاتحاد وتصدر.. الأهلي انتفض.. والنصر يعاني ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" تقلب أوراق جولة الوطن "همة حتى القمة".. العدالة في مربع الكبار

حفلت الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بحضور جماهيري لافت، والمشاركة في الفعاليات الخاصة بالاحتفال باليوم الوطني السعودي 89، وحملت الجولة مسمى "همة حتى القمة".



في هذه الجولة واصل الهلال تمسكه بصدارة ترتيب الفرق، وكان العنوان الأبرز بعد أن أسقط الاتحاد بثلاثية على أرضه وبين جماهيره.

"الخليج 365" تقلب أوراقة الجولة.

الهلال يضاعف جراح الاتحاد

كرر الهلال تفوقه على نظيره الاتحاد في موقعة جدة - الدورية - وبذات نتيجة الآسيوية 3/1 (ودع على إثر الخسارة دوري أبطال آسيا)

وضعت ثلاثية الهلال الفريق في صدارة الترتيب بـ10 نقاط، بينما أعاده العميد لدوامة الأحزان ووضعته في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط فقط (له مباراة مؤجلة)، ولا زال الفيصلي والعدالة يقدمان العروض اللافتة للنظر؛ فالفيصلي يحل في المركز الثاني والعدالة في المركز الثالث.

الأهلي عاد والنصر يعاني

عاد الأهلي في هذه الجولة ورتّب أوراقه من جديد، تحت قيادة المدير الفني (الوطني) صالح المحمدي، ومساعده محمد المسعد (خلفًا للمُقال برانكو)، وحقق الفريق انتصارًا (معنويًّا) على حساب الفتح، قفز من خلاله إلى المركز الرابع، يليه النصر (المتأرجح في المستوى) والذي تعرض للخسارة الأولى هذا الموسم أمام الحزم.



الأداء الفني للنصر والأهلي أيضًا لم يصل لدرجة الإقناع بالنسبة لجماهير الفريقين؛ نظرًا لما تضمّه القائمتان من أسماء مؤثرة في الميدان، وإن كان النصر (حامل اللقب) الأكثر استقرارًا من حيث الجهاز الفني والمحترفين الأجانب.

الفتح دون نقاط

لم يتذوّق الفتح طعم الفرح حتى نهاية الجولة الرابعة، بل إنه حتى الآن لم يستطع الظفر بنقطة واحدة؛ حيث خسر جميع مبارياته الأربع.

"يوسيسي" العدالة في الصدارة

نتيجة لما يقدمه ضيف دوري المحترفين الجديد "فارس الشرقية" العدالة وتواجده ضمن مربع الكبار؛ فإن هداف الفريق، السنغالي "اليوسيسي"؛ يتربع على صدارة ترتيب الهدافين بأربعة أهداف، يليه مهاجم الهلال، الفرنسي "قوميز"، ويأتي مهاجم الأهلي عمر السومة، وروماريو من الاتحاد، وعمر خربين وإدواردو من الهلال، وكاروليس من العدالة؛ في المركز الثاني برصيد 3 أهداف لكل لاعب.