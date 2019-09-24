، غضب جماهيري بسبب تذاكر مباراة الهلال والتعاون ،

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محمد بن مسعود - الدمام - طرحت شركة صلة المسوق لتذاكر مباريات فريق الهلال، تذاكر مباراة الهلال والتعاون التي ستجمعهما بعد غد الخميس ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:
الموحدة "أفراد وعائلات" 40 ريالًا، الواجهة 100 ريال و75 ريالًا، الفضية 500، 600 ريال.
من جانبها أبدت جماهير الهلال استياءها من ارتفاع أسعار التذاكر ووصفته بالغير مبرر؛ حيث إنه في حال امتلأ أكثر من نصف المقاعد فإن هيئة الرياضة ستمنح النادي مبلغ مليون ريال لكل مباراة.
كما تذمّرت الجماهير من أن أسعار التذاكر ترتفع مع كل مباراة يخوضها الفريق الأزرق.
وطالبت الجماهير الزرقاء إدارة النادي بضرورة مراعاة فئات المجتمع التي تمثل أغلبها فئة الطلاب، ومطالبين بتخفيض أسعار التذاكر وجعلها في متناول الجميع.
غضب جماهيري بسبب تذاكر مباراة الهلال والتعاونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-24
طرحت شركة صلة المسوق لتذاكر مباريات فريق الهلال، تذاكر مباراة الهلال والتعاون التي ستجمعهما بعد غد الخميس ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:
الموحدة "أفراد وعائلات" 40 ريالًا، الواجهة 100 ريال و75 ريالًا، الفضية 500، 600 ريال.
من جانبها أبدت جماهير الهلال استياءها من ارتفاع أسعار التذاكر ووصفته بالغير مبرر؛ حيث إنه في حال امتلأ أكثر من نصف المقاعد فإن هيئة الرياضة ستمنح النادي مبلغ مليون ريال لكل مباراة.
كما تذمّرت الجماهير من أن أسعار التذاكر ترتفع مع كل مباراة يخوضها الفريق الأزرق.
وطالبت الجماهير الزرقاء إدارة النادي بضرورة مراعاة فئات المجتمع التي تمثل أغلبها فئة الطلاب، ومطالبين بتخفيض أسعار التذاكر وجعلها في متناول الجميع.
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
07:21 PM
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
08:43 PM
طرحت شركة صلة المسوق لتذاكر مباريات فريق الهلال، تذاكر مباراة الهلال والتعاون التي ستجمعهما بعد غد الخميس ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:
الموحدة "أفراد وعائلات" 40 ريالًا، الواجهة 100 ريال و75 ريالًا، الفضية 500، 600 ريال.
من جانبها أبدت جماهير الهلال استياءها من ارتفاع أسعار التذاكر ووصفته بالغير مبرر؛ حيث إنه في حال امتلأ أكثر من نصف المقاعد فإن هيئة الرياضة ستمنح النادي مبلغ مليون ريال لكل مباراة.
كما تذمّرت الجماهير من أن أسعار التذاكر ترتفع مع كل مباراة يخوضها الفريق الأزرق.
وطالبت الجماهير الزرقاء إدارة النادي بضرورة مراعاة فئات المجتمع التي تمثل أغلبها فئة الطلاب، ومطالبين بتخفيض أسعار التذاكر وجعلها في متناول الجميع.
، غضب جماهيري بسبب تذاكر مباراة الهلال والتعاون ،
المصدر : الخليج 365
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