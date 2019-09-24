طقس الخليج… حار جدا في البحرين ورطب بالإمارات وسحب رعدية في السعودية

يتوقع خبراء الارصاد في دول الخليج العربي، أن تشهد معظم دول الخليج، اليوم الثلاثاء، تكون السحب الرعدية الممطرة التي تصاحبها رياح نشطة في المملكة العربية السعودية، حار في البحرين، رطب في الإمارات.

البحرين

صرحت إدارة الارصاد الجوية في وزارة المواصلات والاتصالات، أن طقس اليوم الثلاثاء، سيكون حاراً بشكل نسبي في النهار، ورطبا خلال ساعات الليل، والرياح متغيرة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة غالبا في ساعات النهار، وارتفاع الموج يتراوح بين قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر.

وبالنسبة لدرجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 27، والرطوبة النسبية 95% والصغرى 30%، شروق الشمس في تمام الساعة 5:27 صباحا وغروبها في تمام الساعة 5:32 مساءاً.

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس في الإمارات صحوا إلى غائم جرئيا مغبرا غالبا تحديدا على المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غالبا على الشرق، وحركة الرياح جنوبية شرقية، شمالية شرقية /18-30 كم/س تصل إلى 40 كم/س غالبا.

وعن حالة الموج في الخليج العربي يكون متوسطا يضطرب في المساء، ويحدث المد الأول في الساعة 20:09 والجزر الثاني في الساعة 28:04.

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وعن بحر عمان فيكون الموج فيه خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 16:52 والمد الثاني عند الساعة 09:07 والجز الأول عنج الساعة 11:48 عند الساعة 00:01.

السعودية

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن طقس اليوم رطب مع فرصة كبيرة لتكون الشبورة في ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية وأيضاً على مناطق من السواحل الغربية للملكة تحديدا الوسطى منها والجنوبية، ومن المتوقع أيضا أن تتكون السحب الرعدية والممطرة التي تصاحبها رياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة يصل تأثيرها إلى المناطق الساحلية منها.

وبالنسبة لحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة رياح تتراوح بين 16 و40 كم/س، ويرتفع الموج بين متر إلى مترين، وبالنسبة لحالة البحر متوسط الموج، في حين تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/س، يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة الموج خفيفة.