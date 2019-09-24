موعد رواتب المتقاعدين لشهر محرم 1441 في السعودية

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، أن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر محرم 1441 في السعودية، هو غدا الأربعاء، في جميع البنوك المعتمدة لدى مجلس الوزراء.

في سياق آخر، كشفت دراسة أجراها معهد المحاسبين الإداريين وغطت بيانات 2019، أن متوسط الرواتب في المملكة بلغ 22 ألف دولار أميركي في عام 2018.

وكان أعلى من معدل الرواتب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للعام الثاني على التوالي، كما أن متوسط رواتب المحاسبين الإداريين المعتمدين أعلى بنسبة 117 % عن نظرائهم غير المعتمدين. فيما ارتفعت الرواتب بنسبة 26 % مقارنة بالعام 2017.

وأعلن معهد المحاسبين الإداريين IMA عن نتائج النسخة الخامسة من استبيان الرواتب لعام 2019 في السعودية، والذي يسلط الضوء على الأثر الإيجابي الواضح للشهادات المهنية على رواتب الموظفين في المملكة.

ولفت إلى أن جميع المشاركين في الاستبيان تقريباً (99 % منهم) من حملة شهادة البكالوريوس كحد أدنى. كما بينت النتائج الدور الكبير الذي تلعبه شهادة المحاسب الإداري المعتمد في تمكين حملتها من التنقل بسهولة بين مختلف مجالات الأعمال، وهذا ما أكده 78 % من المشاركين.