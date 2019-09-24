والد الطالبة ضحية حافلة الرياض يكشف تفاصيل صادمة.. تنبيه للسائق قبل يومين من الحادث وهذا هو موقفي من...

صحيفة المرصد : كشف والد الطالبة ضحية الحافلة بحي الشفاء بمدينة الرياض “ليان” التي توفيت دهساً تحت عجلاتها بعد سقوطها منها؛ بسبب إغلاق باب الحافلة على عباءتها؛ تفاصيل جديدة حول الحادث .

ووفقا لما نشره موقع ” سبق ” فقد أكد والد الطالبة ” ليان ” أنه لن ينتازل وسيأخذ حق ابنته؛ بسبب استهتار سائق الحافلة وهو يمني الجنسية؛ حيث أكد أن السائق تم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم الاستعجال في تحرك الحافلة بعد نزول أي طالبة إلا بعد التأكد من نزول الطالبة تماماً وابتعادها عن الحافلة، إلا أن جميع التنبيهات التي وجهت له لم يعرها أي اهتمام.

وقال: “قبل يومين من الحادثة تم التنبيه والتأكيد على سائق الحافلة بعدم الاستعجال في التحرك، وفي يوم الحادثة كانت “ليان” الضحية، بشهادة بعض المعلمات والمعلمة المرافقة”.

وأضاف والد الطالبة: “لم يتواصل معي أحد من وزارة التعليم أو من إدارة التعليم منطقة الرياض لتقديم واجب العزاء ، فقط سوى مدرّسة الطالبة ومكتب التعليم التابع للمدرسة”.

يذكر أن الجهات الأمنية قامت بإلقاء القبض على قائد حافلة طالبات تسبب إهماله في دهس الطالبة أثناء نزولها من الحافلة، وكانت كاميرات مراقبة قد كشفت تفاصيل الحادثة المؤلمة.