عاجل اليمن : سياسي جنوبي : هناك تغييرات واسعة من ضمنها عودة الحكومة الشرعية إلى عدن (التفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي جنوبي : هناك تغييرات واسعة من ضمنها عودة الحكومة الشرعية إلى عدن (التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشار سياسي جنوبي إلى أن هناك تغييرات واسعة يعد له في المملكة العربية السعودية، حيث يأتي من ضمن هذه التغييرات عودة الحكومة الشرعية إلى عدن .

وقال السياسي جابر محمد في تصريح له، إن تغيرات واسعة في قيادة المناطق العسكرية تغيرات وزارية وتقليل عدد الوزارات الى 24وزارة .

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وبين جابر أن اتفاق جدة يضع شبة محاصصة توافقية في المناصب لبعض المحافظات المحررة، واخراج جميع المعسكرات خارج عدن .

وأكد أن من بين الاتفاقيات عودة الحكومة الى عدن .

واختتم تصريحه بالقول :"هذا ما يناقش حتى الان والله يعلم كيف ستسير الامور".