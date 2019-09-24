«تعليم الطائف» تنظِّم مسيرة لشهداء الواجب

نظمت إدارة نشاط الطالبات وأندية مدارس الحي للبنات بالطائف، فعالية لاستقبال المسافرين القادمين لمطار الطائف بالورد والأهازيج الوطنية، في إطار احتفالات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باليوم الوطني الـ89 للمملكة، كما شارك 300 طالب وطالبة في مسيرة «شهداء الواجب»؛ حيث تم استقبال ركاب الرحلة القادمة من الإمارات، بعبارات «السعودي إماراتي والإماراتي سعودي» وذلك بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي والذي شارك في استقبال المسافرين.

وقدم اللهيبي، شكره لإدارة نشاط الطالبات ممثلة في مديرة الإدارة فوزية الحارثي وزميلاتها فريق العمل وقائدات الأندية، على تنظيم مثل هذه الفعالية التي ترسخ مفهوم الوطنية لدى الناشئة ونقل صور التلاحم بين الشعب والقيادة للمقيمين والزوار، ومشيدًا بالتعاون القائم بين إدارة التعليم ومطار الطائف الدولي.

كما نظمت إدارة نشاط الطالبات مسيرة طلابية باسم شهداء الواجب شارك فيها أكثر من 300 طالب وطالبة، وذلك بمنتزه الردف، فيما تزينت الحديقة بصور شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن ترابه ومقدراته.

كما أقيم معرض وطني مصاحب شاركت فيه العديد من أندية الحي للبنات احتفاء باليوم الوطني وذكرى توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه. فيما شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من مرتادي المنتزه.