أمين عام الأمم المتحدة: الهجوم على معملي أرامكو أمرٌ غير مقبول

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الهجوم على معملي أرامكو، أمرٌ لا يمكن القبول به.
جاء ذلك، خلال كلمة الأمين العام بالجلسة الافتتاحية للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يُلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلالها، كلمة يتوقع أن يبرر فيها موقفه؛ بشأن إبقاء الضغط على إيران، لا سيما بعد الاعتداءات على منشأتي أرامكو.
وستكون إيران الموضوع الأبرز بالنسبة لترامب، خلال كلمته في الأمم المتحدة؛ حيث تواجه طهران اتهامات على نطاق واسع بالمسؤولية عن الهجوم، الذي تعرضت له منشأتا أرامكو قبل عشرة أيام. وخلال الأسبوع الأخير، شدَّد الرئيس الأمريكي العقوبات الاقتصادية على إيران، وأمر بإرسال قوات أمريكية إلى الخليج، وفقًا لـ«رويترز».
يأتي ذلك، بعد يوم من تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، أن إيران هي المسؤولة عن هجوم أرامكو، وقد تجاوزت كل الخطوط بالهجوم، الذي كان معقدًا ويفوق قدرة الحوثيين.
وأضاف هوك، في مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين، أن الحرس الثوري الإيراني يدعم كل التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وتصنيفه منظمة إرهابية خطوة تاريخية، مشيرًا إلى أن الإيرانيين يتحدثون عن الدبلوماسية ويقومون بأعمال إرهابية، وهناك دورٌ للحرس الثوري في اليمن.
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