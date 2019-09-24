مستشفى الملك خالد للعيون يحتفل باليوم الوطني



أقام مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حفلا بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية ، استهل بمسيرة لموظفي المستشفى بمشاركة الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي، وتخلل ذلك رفع العلم السعودي تعبيرا عن الفرحة بهذا اليوم وما تحقق للوطن والمواطن من استقرار وأمان وتقدم وتنمية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده. وأعرب الراجحي في تصريح له عن سعادته بالاحتفال باليوم الوطني 89 للمملكة بمشاركة جميع موظفي مستشفى الملك خالد للعيون الذين تبادلوا التهاني والهدايا بهذه المناسبة مع المرضى المنومين للتعبير عن الفرحة بهذا اليوم العزيز على قلب كل مواطن ومواطنة، داعيا الله العلي القدير أن يديم نعمه على المملكة. من جهتها، رفعت المدير التنفيذي للتشغيل في المستشفى الدكتورة غادة بن باز التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، وقالت «في هذا اليوم العزيز تتجلى مظاهر الفرحة والاعتزاز بهذا دوت الخليج المعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، ونفخر فيه بما سطره الملك عبدالعزيز من أمجاد لبلادنا مرورا بأبنائه الملوك البررة حتى عهدنا الميمون». وتضمن الحفل مشاركة أطفال الروضة في المستشفى بأناشيد متنوعة عن حب دوت الخليج، وإقامة العرضة السعودية مع معرض مصاحب اشتمل على عدد من الأركان المتزينة بالعلم السعودي، والمطبوعات المتعلقة باليوم الوطني، وصور عن مناطق المملكة.

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