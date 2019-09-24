السعودية اليوم / رئيس الوزراء اللبناني يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي



بيروت 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم في بيروت وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تانوس أرفانتيس.

وجرى خلال اللقاء عرض آخر التطورات المتعلقة بمناقشة مشروع الموازنة اللبنانية للعام 2020، إضافة إلى الوضع الاقتصادي في لبنان وسبل الدعم التي يمكن للصندوق أن يقدمها للبنان في هذا المجال.

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19:34ت م

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