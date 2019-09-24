اليوم الوطني/ هيئة الترفيه تختتم فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بالباحة



الباحة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت الهيئة العامة للترفيه بالباحة أمس، فعاليات "همة حتى القمة"، التي نظمتها الهيئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, وذلك بطريق الملك سعود بالباحة.

وتضمنت الفعاليات التي استمرت خمسة أيام بالعناصر الفنية والعروض المتجولة والمسرح الموسيقي, ومنصة للفنانين واستعراضات وأهازيج تقدمها فرق فلكلورية، مرددة الأهازيج الوطنية، بالإضافة إلى العرضة الشعبية, واللورش الفنية المصممة لتعليم وترفيه الأطفال متنوعة في محتواها تستعرض إنجازات المملكة وتسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء, بالإضافة لأجنحة الجهات الحكومية المشاركة في الفعاليات مثل شرطة المنطقة والهلال الأحمر، وأركاناً التصوير، والأسر المنتجة، ومجموعة من اللوحات التي سطر فيها المواطنون أرقى الكلمات الوطنية بهذه المناسبة الغالية .

كما تزينت الميادين والشوارع الرئيسة في منطقة ومحافاظات الباحة بالأعلام، والإضاءات الخضراء للمعالم والمجسمات البارزة رسمت خلالها لوحة فنية احتفاءًا باليوم الوطني.

//انتهى//

19:08ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.