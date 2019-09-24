السعودية اليوم / الصامل يرأس وفد المملكة في الاجتماع الرابع لمساعدي وزراء الشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون



الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

بتوجيهات من معالي وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ , يرأس وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل وفد المملكة في الاجتماع الرابع لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, الذي يستمر لمدة يومي 26 - 27، محرم 1441هـ , وذلك في العاصمة العمانية مسقط.

ويتناول الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن الإسلامي في دول

يذكر أن وكيل وزارة الشؤون الإسلامية وصل العاصمة العمانية مسقط اليوم, وكان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي, ومستشار الوعظ والإرشاد بمكتب معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان الدكتور سالم بن هلال الخروصي، ورئيس قسم المراسم بسفارة خادم الحرمين في مسقط خالد بن سعد المطوع.

// انتهى //

19:07ت م

0344



الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسبتوجيهات من معالي وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ , يرأس وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل وفد المملكة في الاجتماع الرابع لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, الذي يستمر لمدة يومي 26 - 27، محرم 1441هـ , وذلك في العاصمة العمانية مسقط.ويتناول الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي ، وأوجه مجالات التعاون بين وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.يذكر أن وكيل وزارة الشؤون الإسلامية وصل العاصمة العمانية مسقط اليوم, وكان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي, ومستشار الوعظ والإرشاد بمكتب معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان الدكتور سالم بن هلال الخروصي، ورئيس قسم المراسم بسفارة خادم الحرمين في مسقط خالد بن سعد المطوع.// انتهى //19:07ت م0344

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