اليوم الوطني / محافظ بقعاء يرعى احتفال المحافظة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 89



يقعاء 25 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

رعى محافظ بقعاء سعد بن مبارك التركي احتفالات المحافظة بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة الذي أقامته بلدية بقعاء بحديقة الملك عبدالله بالمحافظة لمدة يومين.

و ُبدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم تلاوة من الذكر الحكيم ، ثم ألقى المحافظ التركي كلمة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة رفع خلالها أسمى آيات التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو أمير منطقة حائل ، وسمو نائبه، - حفظهم الله - وإلى الشعب السعودي كافة، بهذه المناسبة الغالية، مؤكداً أن اليوم الوطني مناسبة لنستذكر توحيد المملكة وجمع الشمل على يد الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - ورجاله الأوفياء ، مبينًا أن ما تشهده المملكة بجميع مناطقها ومحافظاتها من نهضة تنموية ورخاء ورغد عيش وأمن وأمان يعود فضله لله ثم لهذه القيادة الرشيدة.

بعد ذلك ألقيت قصائد شعرية وشيلات وطنية ابتهاجًا بهذه المناسبة ، تلا ذلك العرضة

بعدها تجول المحافظ والحضور على العديد من الفعاليات المصاحبة مثل جناح الأسر المنتجة ومسرح الطفل وركن لجنة التنمية بالمحافظة والعيادات المتنقلة التابعة لمستشفى بقعاء العام.

وأكد رئيس بلدية محافظة بفعاء المهندس ثامر بن غبين الشمري حرص البلدية على تفعيل الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة من خلال إقامة هذه الفعاليات التي تتيح للمواطنين المشاركة والتعبير عن فرحتهم مما يعود على الجميع بالحب والألفة وتوثيق اللحمة الوطنية فيما بينهم مع استذكار الجهود التي قام المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، في توحيد مملكتنا الغالية ، سائلا الله أن يحفظ المملكة قيادة وشعبًا ، وأن يديم علينا الأمن والأمان ، ويرد كيد الأعداء .

// انتهى //

19:00ت م

0342



يقعاء 25 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسرعى محافظ بقعاء سعد بن مبارك التركي احتفالات المحافظة بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة الذي أقامته بلدية بقعاء بحديقة الملك عبدالله بالمحافظة لمدة يومين.و ُبدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم تلاوة من الذكر الحكيم ، ثم ألقى المحافظ التركي كلمة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة رفع خلالها أسمى آيات التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو أمير منطقة حائل ، وسمو نائبه، - حفظهم الله - وإلى الشعب السعودي كافة، بهذه المناسبة الغالية، مؤكداً أن اليوم الوطني مناسبة لنستذكر توحيد المملكة وجمع الشمل على يد الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - ورجاله الأوفياء ، مبينًا أن ما تشهده المملكة بجميع مناطقها ومحافظاتها من نهضة تنموية ورخاء ورغد عيش وأمن وأمان يعود فضله لله ثم لهذه القيادة الرشيدة.بعد ذلك ألقيت قصائد شعرية وشيلات وطنية ابتهاجًا بهذه المناسبة ، تلا ذلك العرضة السعودية بعدها تجول المحافظ والحضور على العديد من الفعاليات المصاحبة مثل جناح الأسر المنتجة ومسرح الطفل وركن لجنة التنمية بالمحافظة والعيادات المتنقلة التابعة لمستشفى بقعاء العام.وأكد رئيس بلدية محافظة بفعاء المهندس ثامر بن غبين الشمري حرص البلدية على تفعيل الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة من خلال إقامة هذه الفعاليات التي تتيح للمواطنين المشاركة والتعبير عن فرحتهم مما يعود على الجميع بالحب والألفة وتوثيق اللحمة الوطنية فيما بينهم مع استذكار الجهود التي قام المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، في توحيد مملكتنا الغالية ، سائلا الله أن يحفظ المملكة قيادة وشعبًا ، وأن يديم علينا الأمن والأمان ، ويرد كيد الأعداء .// انتهى //19:00ت م0342

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