اليوم الوطني / الليث تكتسي الأخضر ابتهاجاً بيوم الوطن الـ 89



الليث 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

اكتست شوارع وطرق وميادين محافظة الليث والمراكز التابعة لها اللون الأخضر ابتهاجاً باحتفال اليوم الوطني للمملكة الـ 89 ، وتنوعت اللوحات الترحيبية والإرشادية والمجسمات الجمالية لتشكل منظومة جمالية تبهج الناظرين وتتناغم مع فرحة المواطن في يومه الوطني يسطرها عبارات " همّة حتى القمة" وتزينها صور المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله-، وصور ملوك المملكة -رحمهم الله - ، حتى عهدنا الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير

وشكلت أعمدت الإنارة رسماً جماليا باللون الأخضر والأبيض تعلوها سيفين ونخلة ترمز للنماء والازدهار والمجد وتشكل السيفين إحقاق الحق وأبطال الباطل.

كما توشحت الأشجار والأرصفة والإشارات المرورية ومباني الإدارات الحكومية وعدد من المنازل بألوان الوطن ابتهاجا وفخراً وفرحاً لاستذكار أمجاد التاريخ وملاحم البطولات التي سطرها قائد هذه المسيرة ، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله- وسار عليها من بعد أبناءه الملوك البررة، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- .

و شهدت الميادين العامة والواجهة البحرية مسيرة تنشد بحب للوطن "سارعي للمجد والعليا" وفوق هام السحاب وأنا سعودي بمشاركة الإدارات الحكومية ، واستقطبت العروض الضوئية على الواجهة البحرية بمقر النافورة الراقصة التي تتناغم مع رفرفة الأعلام والمؤثرات الصوتية لترسم لوحة فنية تعبر عن الوفاء والانتماء لهذه الوطن المعطاء.

كما شهد الأهالي وزوار محافظة الليث الذين يتواجدون على الواجهة البحرية والمرافق العامة ، العديد من الفعاليات والألعاب المتنوعة للأطفال ومسيرة الخيول الذين تعايشوا مع هذه المناسبة الغالية التي تتجدد على الوطن ونحن ننعم بخير ونماء وازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة .

// انتهى //

19:00ت م

0341



الليث 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساكتست شوارع وطرق وميادين محافظة الليث والمراكز التابعة لها اللون الأخضر ابتهاجاً باحتفال اليوم الوطني للمملكة الـ 89 ، وتنوعت اللوحات الترحيبية والإرشادية والمجسمات الجمالية لتشكل منظومة جمالية تبهج الناظرين وتتناغم مع فرحة المواطن في يومه الوطني يسطرها عبارات " همّة حتى القمة" وتزينها صور المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله-، وصور ملوك المملكة -رحمهم الله - ، حتى عهدنا الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله-.وشكلت أعمدت الإنارة رسماً جماليا باللون الأخضر والأبيض تعلوها سيفين ونخلة ترمز للنماء والازدهار والمجد وتشكل السيفين إحقاق الحق وأبطال الباطل.كما توشحت الأشجار والأرصفة والإشارات المرورية ومباني الإدارات الحكومية وعدد من المنازل بألوان الوطن ابتهاجا وفخراً وفرحاً لاستذكار أمجاد التاريخ وملاحم البطولات التي سطرها قائد هذه المسيرة ، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله- وسار عليها من بعد أبناءه الملوك البررة، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- .و شهدت الميادين العامة والواجهة البحرية مسيرة تنشد بحب للوطن "سارعي للمجد والعليا" وفوق هام السحاب وأنا سعودي بمشاركة الإدارات الحكومية ، واستقطبت العروض الضوئية على الواجهة البحرية بمقر النافورة الراقصة التي تتناغم مع رفرفة الأعلام والمؤثرات الصوتية لترسم لوحة فنية تعبر عن الوفاء والانتماء لهذه الوطن المعطاء.كما شهد الأهالي وزوار محافظة الليث الذين يتواجدون على الواجهة البحرية والمرافق العامة ، العديد من الفعاليات والألعاب المتنوعة للأطفال ومسيرة الخيول الذين تعايشوا مع هذه المناسبة الغالية التي تتجدد على الوطن ونحن ننعم بخير ونماء وازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة .// انتهى //19:00ت م0341

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