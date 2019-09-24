اليوم الوطني / بلدي الباحة يوزع العديد من الهدايا بمناسبة اليوم الوطني الـ 89



الباحة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

قام المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة أمس, بتوزيع الورود والأعلام والأوشحة الخضراء على زائري مقر الاحتفال بطريق الملك سعود بمدينة الباحة.

وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي جمعان الكرت أن مشاركة البلدي تأتي في منظومة المشاركات التي تقوم بها المصالح الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة ابتهاجا باليوم الوطني.

وأبدى عدد من الزائرين عن شكرهم وتقديرهم للمجلس البلدي على هذه البادرة الجميلة التي تعبر عن الابتهاج بهذه المناسبة, على تأسيس البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.

وشهد الوطن خلال هذه الحقبة من الزمن تنامياً سريعاً وتطوراً كبيراً على الأصعدة الاقتصادية والتنموية والحضارية والثقافية والتعليمية والصحية والأمنية، ومسك زمام التنمية والتطور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين الأمير

// انتهى //

18:57ت م

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الباحة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسقام المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة أمس, بتوزيع الورود والأعلام والأوشحة الخضراء على زائري مقر الاحتفال بطريق الملك سعود بمدينة الباحة.وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي جمعان الكرت أن مشاركة البلدي تأتي في منظومة المشاركات التي تقوم بها المصالح الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة ابتهاجا باليوم الوطني.وأبدى عدد من الزائرين عن شكرهم وتقديرهم للمجلس البلدي على هذه البادرة الجميلة التي تعبر عن الابتهاج بهذه المناسبة, على تأسيس البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.وشهد الوطن خلال هذه الحقبة من الزمن تنامياً سريعاً وتطوراً كبيراً على الأصعدة الاقتصادية والتنموية والحضارية والثقافية والتعليمية والصحية والأمنية، ومسك زمام التنمية والتطور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، حيث رأى المجلس أن تقديم الهدايا الرمزية تعبّر عن الصدق والوفاء النبيل للوطن.// انتهى //18:57ت م0339

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