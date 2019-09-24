السعودية اليوم / رئيس الهيئة العامة للنقل يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة تدشين "محطة قطار الحرمين الشريفين السريع" في مطار الملك عبدالعزيز الدولي



جدة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

رفع معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد معاليه بهذه المناسبة أن حرص خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ودعمه الدائمين كان لهما الأثر الأهم في إنجاز المشروع.

وأوضح أنه بتدشين هذه المحطة يكتمل عقد المشروع، ويرتبط المطار بالقطار، لتستمر ريادة المملكة إقليميًّا في صناعة النقل، عبر توفيرها لمنظومة نقل متكاملة خدمةً لضيوف الرحمن والمسافرين بوجه عام.

وبيّن أن محطة قطار الحرمين بالمطار الجديد قادرة على تسيير رحلة للقطار كل 10 دقائق خلال أوقات الذروة، بفضل وجود ستة أرصفة؛ حيث يستطيع كل رصيف استيعاب قطارين مزدوجين بسعة 832 راكبًا لكل رحلة مزدوجة؛ الأمر الذي يجعل الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل إلى 20 مليون مسافر.

وأشار معالي الدكتور الرميح إلى أن قطار الحرمين السريع يتميّز عبر هذه المحطة بقدرته على نقل الحاج والمعتمر والزائر إلى مكة المكرمة خلال نصف ساعة فقط، وإلى المدينة المنورة خلال ساعة ونصف، بوسيلة نقل عصرية ومريحة وآمنة، مع تخفيف العبء على الطرق، وخفض نسب الازدحام على باقي وسائل النقل العام.

ونوه معاليه بالحرص الكبير من القيادة الرشيدة والدعم غير المحدود لصناعة النقل عبر هذه المشاريع الوطنية العملاقة، مقدما الشكر إلى جميع من عمل لإنجاز هذا المشروع العملاق، وكل الكفاءات الوطنية الشابة التي عملت على إنجاح خطط العمل على امتداد مراحل التنفيذ من منسوبي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والشركة

// انتهى //

18:54ت م

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جدة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ، بمناسبة تدشين "محطة قطار الحرمين الشريفين السريع" في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.وأكد معاليه بهذه المناسبة أن حرص خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ودعمه الدائمين كان لهما الأثر الأهم في إنجاز المشروع.وأوضح أنه بتدشين هذه المحطة يكتمل عقد المشروع، ويرتبط المطار بالقطار، لتستمر ريادة المملكة إقليميًّا في صناعة النقل، عبر توفيرها لمنظومة نقل متكاملة خدمةً لضيوف الرحمن والمسافرين بوجه عام.وبيّن أن محطة قطار الحرمين بالمطار الجديد قادرة على تسيير رحلة للقطار كل 10 دقائق خلال أوقات الذروة، بفضل وجود ستة أرصفة؛ حيث يستطيع كل رصيف استيعاب قطارين مزدوجين بسعة 832 راكبًا لكل رحلة مزدوجة؛ الأمر الذي يجعل الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل إلى 20 مليون مسافر.وأشار معالي الدكتور الرميح إلى أن قطار الحرمين السريع يتميّز عبر هذه المحطة بقدرته على نقل الحاج والمعتمر والزائر إلى مكة المكرمة خلال نصف ساعة فقط، وإلى المدينة المنورة خلال ساعة ونصف، بوسيلة نقل عصرية ومريحة وآمنة، مع تخفيف العبء على الطرق، وخفض نسب الازدحام على باقي وسائل النقل العام.ونوه معاليه بالحرص الكبير من القيادة الرشيدة والدعم غير المحدود لصناعة النقل عبر هذه المشاريع الوطنية العملاقة، مقدما الشكر إلى جميع من عمل لإنجاز هذا المشروع العملاق، وكل الكفاءات الوطنية الشابة التي عملت على إنجاح خطط العمل على امتداد مراحل التنفيذ من منسوبي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، ولكل الشركاء من القطاعين العام والخاص.// انتهى //18:54ت م0337

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