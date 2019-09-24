اليوم الوطني/ تقني الباحة يحتفي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89



الباحة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفى منسوبو الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة اليوم, بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة , وذلك بمقر الإدارة.

وبدء الحفل بكلمة لمدير عام الإدارة مرعي بن سعد القرني عبّر فيها عن الفخر والاعتزاز بالمنجزات الحضارية الفريدة للمملكة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضراً زاهراً وغداً مشرق.

وقال القرني : إنه وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة بجميع منشآتها التدريبية تسعى من خلال إقامة هذه الاحتفالية إلى تعزيز روح الانتماء الوطني وإظهار مشاعر الابتهاج بهذه المناسبة الوطنية.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قادة هذا الوطن وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن ينصر جنودنا البواسل على الحد الجنوبي.

// انتهى //

18:52ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.