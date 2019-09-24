اليوم الوطني / سفارة المملكة في موريتانيا تحتفي باليوم الوطني الـ89



نواكشوط 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفت سفارة المملكة العربية

ورحب سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور هزاع بن زين المطيري في كلمة بهذه المناسبة بالحضور، مؤكداً أن العلاقات السعودية الموريتانية الممتدة عبر التاريخ تشهد على محبة الشعبين لبعضهما البعض, وشهدت تطوراً ملحوظاً أثمر عن توقيع العديد من الاتفاقيات، حيث كانت زيارات رجال الأعمال خير شاهد على ذلك التطور الذي توج بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

18:49ت م

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نواكشوط 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساحتفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى موريتانيا باليوم الوطني الـ89 وذلك بمقر السفارة في نواكشوط، بحضور وزير العدل وزير الخارجية الموريتاني حيمود ولد رمظان وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب، والعديد من السفراء المعتمدين لدى موريتانيا، وأكاديميين وإعلاميين موريتانيين وشخصيات أخرى.ورحب سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور هزاع بن زين المطيري في كلمة بهذه المناسبة بالحضور، مؤكداً أن العلاقات السعودية الموريتانية الممتدة عبر التاريخ تشهد على محبة الشعبين لبعضهما البعض, وشهدت تطوراً ملحوظاً أثمر عن توقيع العديد من الاتفاقيات، حيث كانت زيارات رجال الأعمال خير شاهد على ذلك التطور الذي توج بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، لموريتانيا نهاية العام الماضي.// انتهى //18:49ت م0333

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