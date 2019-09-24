 اليوم الوطني/ منسوبات وزارة العمل : شعار اليوم الوطني الـ 89 حافز لكل مواطن نحو العلياء/ إضافة أولى واخيرة

الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأكد عدد من مسؤولات ومنسوبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في تصريح لـ"واس" أن التهنئة والمشاركة للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 الذي يحمل هذا العام شعار "همة حتى القمة" هي رسالة للعالم لإيصال مشاعر المحبة والفخر والاعتزاز لهذا الوطن الفريد المعطاء وللقيادة الرشيدة بالولاء والانتماء، ومن خلاله يستذكروا تاريخ مواصلة مسيرة دولة شامخة أسسها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وأكملها أبناءه البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وهي ترفل برغد العيش وتنعم بالأمن والاستقرار.ورفعن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - وللشعب الكريم بهذه المناسبة، لافتين الانتباه إلى أن هذا العام يُعد مميزًا لما حصل من تغيرات وتطورات إيجابية في شتى المجالات بشكل عام وللمرأة السعودية بشكل خاص.وقالت مستشارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون الرعاية الاجتماعية لطيفة بنت سليمان أبونيان : بكل الحب والوفاء تحتفل مملكتنا الحبيبة بيومها الوطني في كل عام وهي تنعم بالخيرات والتطورات، فمنذ أن تأسست وتوحد كيانها علي يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ورجاله الأبرار قوموا رسالة الحق والإيمان بكلمة التوحيد.وأضافت أبونيان : سنعيد أيامنا الوطنية عاماً تلو الآخر وبلادنا في ازدهار وتقدم وحكامنا وولاة أمرنا - حفظهم الله - في عز وانتصار، وفيه أمل لاستشراف المستقبل المزهر بدعم خُطط رؤية 2030 وخطط التنمية وبرامج التطوير ومُبادرات التقدُم والازدهار في جميع المجالات الإقليمية والدولية.وبيّنت أبونيان أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - أصبحت المرأة تحظى بسن القوانين والأنظمة التي تكفل لها العيش الكريم بكل اعتزاز وتشارك في نهضة هذا البلد المعطاء بكل فخر واقتدار، بعد أن فتح الباب في جميع المجالات أمام المبدعات والمثقفات والمتميزات للمشاركة في البناء وتشجيعهن على الإنتاج وأثبتن بكل جدارة واستحقاق يشهد لها القاصي والداني.وأكدت أن زيادة تعيينات النساء السعوديات في المناصب القيادية في الفترة الأخيرة لم تأت من فراغ، بل من إصرار المملكة ورؤية 2030 على تمكين المرأة هذا التطور الاجتماعي وهو نمو مطلوب ومرحب به على كل المستويات، سائلة المولى أن يحفظ البلاد حكومة وشعباً من كل شر وأن يديم نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.من جانبها عدّت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بالوزارة الدكتورة هلا مزيد التويجري المشاركة للاحتفاء باليوم الوطني 89 واجب وطني واجتماعي وهو يوم فخر لكل مواطن يعيش على أرض الوطن أو خارجه ليسطّر فيه عبارات الفرح والمحبة لوطن طموح بسواعد أبنائه يصعد نحو القمة.وقالت التويجري : بمشاعر من الفخر والاعتزاز نحتفي بهذه المناسبة الوطنية التي شهدت توحيد جميع مناطق المملكة تحت راية واحدة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الذي انطلقت بعده هذه الدولة العظيمة التي وضعت مصلحة الوطن والمواطن على رأس أولوياتها، ولعلنا نستحضر في هذا اليوم اهتمام المملكة بالأسرة منذ بداية تأسيسها حيث أنها وردت "كنواة المجتمع" في النظام الأساسي للحكم وكانت ومازالت محل اهتمام الحكومة الرشيدة بكافة قطاعاتها والمجتمع بكل أطيافه وقطاعاته.وبينت التويجري أنه بوجود وتأسيس مجلس شؤون الأسرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد وُضعت الأسرة كركيزة أساسية في الخطط التنموية للبلاد وعلى الأصعدة كافة, مؤكدين بذلك أن الهوية الوطنية للمجتمع التي نعيد الاحتفال بها في كل عام هي بالأساس نابعة من قيم الوطنية والمسؤولية التي تزرعها الأسرة في أبناءها منذ بداية نشأتهم.// يتبع //18:41ت م0329

اليوم الوطني/ منسوبات وزارة العمل : شعار اليوم الوطني الـ 89 حافز لكل مواطن نحو العلياء/ إضافة أولى واخيرة

وأشارت إلى أن الوزارة جسدت هذا الاهتمام من خلال عدة خدمات وبرامج وقرارات أسهمت على الأخذ بأفضل السبل لرفع مستوى خدماتها المقدمة للفئات التي ترعاها، كما عملت على وجود استراتيجية للتحول من الرعوية إلى التنموية، سائلة المولى أن يمنّ على الجميع بالنعم، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والوطن من كل سوء وأن ينصر الجنود الأبطال ورجال الأمن في كل مكان.

كما عبرت المساعد التنفيذي في مجلس شؤون الأسرة في الوزارة هيلة المكيرش عن فخرها واعتزازها باليوم الوطني الذي حمل شعار "همة حتى القمة" وهو يجدد الفرحة بما حققته المملكة من مكتسبات على مختلف المستويات، وحافز لكل المواطنين والمواطنات نحو الحماس وبذل المزيد من العطاء لهذا الوطن المعطاء، بما تحمله المناسبة من معاني اللحمة الوطنية والخير العميم.

وقالت المكيرش: مما يدعو إلى الفخر والاعتزاز تلك التعيينات والقرارات مع الكثير من علامات التغيير الداعمة التي تخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد، وتعزز الأسرة، وترفع من مكانتها باعتبارها نواة المجتمع، ومنطلقا لتطوره، وأساساً راسخاً لنهضة وتحقيق أهداف قيادة وأبناء في الريادة والتميز، لافتة الانتباه إلى أن المرأة السعودية شهدت في السنوات الأخيرة دعما غير مسبوق، وتمكينا في جميع المجالات، لتعمل في دفع عجلة التطور والتنمية جنباً إلى جنب مع الرجل من أجل نهضة المجتمع ورقيه، وتحقيقا لتطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

فيما عدّت مدير عام إدارة شؤون عمل المرأة بالوزرة مها المزيد هذه المناسبة الوطنية التاريخية بأنها خير شاهد على قيام دولة حملت على عاتقها لواء البناء والتطوير والإصلاحات والاهتمام بالمواطن التي انعكست على المجتمع بالأمن والاستقرار والخيرات، وهي فرصة يستذكر أبناء الوطن دروسًا تتمثل في قيم التلاحم والأخوة من الشعب يداً بيد مع القيادة الرشيدة.

وأكدت المزيد أنه بفضل الله ثم بفضل توجيهات وحنكة القيادة الرشيدة استطاعت المرأة السعودية أن تأخذ نصيباً وافراً من الاهتمام والرعاية الجانب الكبير, وسجّلت تطورًا وحضورًا فاعلاً في مختلف المجالات التي فتحت لها فيما يخصها من أنظمة وقوانين تسهم في تفعيل دورها كمواطنة شريكة في بناء الوطن وأجهزته لتؤدي دورها في الجانب التنموي نتيجة لطموحاتها واجتهاداتها والدعم في ظلّ ما تعيشه المملكة اليوم من رخاء وتطور وتحضر.

واستعرضت المزيد بعض منجزات الإدارة النسائية, حيث نفذّت مفتشات الفرع خلال هذا العام أكثر من 16800 زيارة تفتيشية مفاجئة في العاصمة ومحافظاتها، استهدفت المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها, وأسفرت الحملات عن ضبط 3821 مخالفة لقرارات التوطين والتأنيث، كذلك استقبلت الإدارة النسائية لهذا العام أكثر من ٢٠٠٠٠ مستفيدة, وتوالت مكتسبات المرأة السعودية في تبوء المناصب القيادية، خاصة في أورقة العمل البلدي، وما يتصل بشؤون التنظيم المحلي داخل المسارات الوظيفية، داعية الله أن يحفظ البلاد وقادته وشعبه من كل سوء.

من جانبها أوضحت رئيس وحدة قياس ومتابعة الأداء بوكالة الخدمات المساندة بالوزارة إيمان عبدالعزيز الخميس أن تاريخ 23 من سبتمبر من كل عام هي مناسبة وطنية كانت بدايةً لعهد جديد أرسى قواعده إنسان ملهم برؤية فذة، جمع هذه البلاد من الشتات والفرقة إلى الوحدة والاستقرار.

وأضافت إيمان الخميس أنه تتويجاً لهذه المسيرة الزاخرة مُكنت المرأة في عهد الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مجالات العمل كافة لخدمة وطنها والإسهام في تنميته ونهضته.

// انتهى //

18:41ت م

0330



