شكرا لقرائتكم خبر عن سنجراني يؤكد وقوف باكستان مع السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها والان مع التفاصيل

قال رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور صادق سنجراني إن باكستان حكومة وشعباً تقف مع المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها.

جاء ذلك في تصريح له خلال رعايته مؤتمر عقدته جمعية "مجلس علماء باكستان" في إسلام آباد اليوم، برئاسة الشيخ طاهر محمود الأشرفي، بعنوان "وحدة الأمة الإسلامية" بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وعدد من المسؤولين والساسة والعلماء وسفراء بعض الدول العربية المعتمدين لدى باكستان.

وأضاف سنجراني: إننا نؤكد وقوف باكستان وشعبها الثابت مع المملكة، ونعد أمن المملكة خطاً أحمراً بالنسبة لباكستان.

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بدوره، أثنى رئيس جمعية مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر الأشرفي على زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى المملكة، مؤكداً أن التنسيق بين قيادتي المملكة وباكستان مهم للغاية في ظل التحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية.

كما أشاد المؤتمر في قراراته بدور المملكة الريادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية، والرعاية بالحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين.

وهنأ المشاركون في المؤتمر قيادة وحكومة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين، مشيدين بجهود سمو ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه في تحسين وتعزيز العلاقات العريقة القائمة بين المملكة وباكستان.