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2019-09-24 شاهد.. السماء الدموية في إندونيسيا بعد حرائق الغابات متابعات الخليج 365 - متابعة تحولت سماء إحدى مقاطعات إندونيسيا إلى لون الدماء الداكنة بعد حرائق الغابات المستعرة ف جميع أنحاء البلاد والتي تسببت بخسائر كبيرة. وبدت السماء في مقاطعة غامبي، وكأنها تحولت إلى لون مائل إلى الحمرة، وعلق أحد المغردين على الظاهرة بالقول: “هذه السماء ليس ليلًا، هذه هي الأرض وليس كوكب المريخ، هذا ليس في الفضاء الخارجي نحن الذين نتنفس بالرئتين، وليس بالخياشيم نحن البشر بحاجة إلى هواء نظيف، وليس دخانًا”.









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