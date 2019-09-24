احتراق 7 مركبات يقود التجارة لكشف خلل مصنعي بـ16 ألف سيارة

2019-09-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن خلل مصنعي قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق أثناء القيادة في الظروف الشاقة لـ 16,556 مركبة (فورد اكسبديشن موديل 2015-2017) و(لينكون نافيجيتور موديل 2015-2016) في المملكة.

وأوضحت الوزارة أنها باشرت فتح تحقيق فوري وتكوين فريق فني للوقوف على تلك الحالات بهدف معرفة مسبباتها.

وبينت نتائج التحقيق الفني وجود خلل مصنعي قد يؤدي إلى احتمالية حدوث تسربات لأبخرة الوقود من المحرك مما قد ينتج عنه حريق للمركبة تحت ظروف العمل الشاقة (تبدأ المشكلة بعد تشغيل المحرك لأكثر من ثلاث ساعات تقريبًا وخلال صعود المرتفعات العالية (العقبات/الجبال)، حيث قد لا تستجيب دواسة الوقود ومن ثم يتوقف المحرك بشكل كامل وبعد محاولة تشغيله تبدأ المركبة بالاشتعال).

وبناءً على تلك النتائج خاطبت “التجارة” الشركة المصنعة للمطالبة بفتح تحقيق رسمي من قبل الشركة واستدعاء 16,556 مركبة في المملكة عبر الوكلاء المحليين المعتمدين (توكيلات الجزيرة، والناغي فورد).

Advertisements

كما دعت الوزارة عموم المستخدمين إلى التوقف الفوري عن استخدام المركبات المشمولة بحملة الاستدعاء وهي عدد (16402) سيارة (فورد اكسبديشن) (موديل طراز 2015-2017)، وعدد 154 سيارة (لينكون نافيجيتور) (موديل طراز 2015-2016) لمراجعة الوكلاء وعمل الإصلاحات اللازمة.

وكانت الوزارة قد تلقت 7 بلاغات عن حالات حريق للمركبات المذكورة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية منها 5 حالات في منطقة عسير إضافة إلى حالتين بالمدينة المنورة وبعد فحص ومعاينة المركبات المتضررة تبين أن مواقع بدء الحريق مماثلة وتحت ظروف متشابهة ولنفس سعة المحرك وأجزائه الميكانيكية.

وأكدت “التجارة” التزام الشركة والوكلاء بخطة زمنية لمعالجة العيوب التصنيعية واستمرار صرف مركبات بديلة للمتضررين لحين الانتهاء من معالجة الخلل في مركباتهم، والتعميم على جميع الفروع باحتمالية ورود حالات مشابهة ومباشرتها وتنفيذ الإصلاح اللازم، وتأتي هذه الخطوة تعزيزًا لدور الوزارة في حماية المستهلك وضمان وحفظ حقوقه وانطلاقًا من دورها المحوري في ضمان سلامة المنتجات من العيوب المصنعية.

وتعلن وزارة التجارة والاستثمار عن حملات الاستدعاءات للسلع والمنتجات المعيبة بشكل فوري عند كشف الشركة الصانعة لأي خلل أو ظهور عيوب تصنيعية لم تتضح إلا بعد استخدام المنتج وبالتالي القيام بتحقيق فني كما تبين في هذا الاستدعاء أو باكتشافه من قبل المستخدم ومن ثم تقديمه بلاغًا للجهة المعنية أو بمراجعة الوكيل وفروع الشركة الصانعة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز استدعاء المنتجات المعيبة أحد مبادرات وزارة التجارة والاستثمار الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ويهدف المركز إلى حماية المستهلكين ومتابعة شكاويهم من عيوب التصنيع والعمل على معالجة المنتجات المعيبة، كما يراقب إشعارات واستدعاءات الشركات المصنعة لضمان جودة المنتجات والتحقق من خلوها من العيوب المصنعية، كما يهدف إلى تعزيز سلامة المستهلك وحفظ حقوقه، وتقليص الهدر المالي للاقتصاد الوطني.

كما يتيح موقع (استدعاء) الإلكتروني إمكانية البحث والتعرف على المنتجات المعيبة التي خضعت لحملات استدعاء خلال الفترة الماضية، ويعرض آخر ما تم استدعاؤه من المنتجات، ويُمكن من خلاله الإبلاغ عن المنتجات غير الآمنة التي قد تؤثر على سلامة المستهلكين، كما يتيح خاصية التحقق من سلامة المركبات بإدخال رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي لمعرفة ما إذا كانت مشمولة في أي عملية استدعاء سابقة، ويمكن الاستفادة من جميع خدمات الموقع بزيارة الرابط التالي: (هنا)