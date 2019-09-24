الان تتابع الأرصاد: تطور العاصفة المدارية “هيكا Hikaa” في بحر العرب إلى إعصار من الدرجة الأولى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن آخر التحاليل لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، أشارت إلى تطور العاصفة المدارية في بحر العرب (هيكا Hikaa) إلى إعصار من الدرجة الأولى عند خط عرض 20.1 درجة شمالًا وخط طول 60.9 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه “100-127” كيلومتر/ساعة، ويتحرك باتجاه الغرب.
وتوقعت الهيئة، أن يستمر الإعصار في تحركه نحو سواحل سلطنة عمان، ويصحب بأمطار غزيرة ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج، ومن ثم تنخفض درجته تدريجيًا بعد التأثير المباشر على بعض المحافظات في سلطنة عمان، في حين لا تزال التوقعات تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالة.
وأكدت الهيئة، استمرارها في مراقبة ومتابعة الحالة من المختصين في قطاع الأرصاد، وسيتم إصدار التقارير اللازمة عنها وتوضيح مستجداتها، داعية الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.
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