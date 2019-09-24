بالصور: طلاب وطالبات الطائف تستعرضون تاريخ المملكة

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

أطلقت اليوم المدارس التابعة لتعليم الطائف (بنين ، بنات) فعاليات اليوم الوطني ٨٩ في كافة المراحل الدراسية ، متضمنة مشاركات إبداعية من صنع الطلاب والطالبات تحت شعار ” همّة حتى القمّة ” بمتابعة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ومساعديه ومدراء ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات.



وشهد الطابور الصباحي تنفيذ العديد من البرامج الوطنية تحت ، حيث تم استعراض تاريخ المملكة العربية السعودية ، والجهود الكبيرة المقدّمة من قادة هذه البلاد بداية من المؤسس حتى العهد الحالي لملك الحزم والعزم ، وذلك في توفير كافة سبل الراحة ورغد العيش والأمن والأمان ، للمواطنين والمقيمين.

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كما تضمنت الفعاليات مشاركات من الطلاب والطالبات في الإذاعة المدرسية ، من قصائد وطنية وأناشيد تنم عن حب الوطن وجداريات وطنية للتعبير عليها بأجمل عبارات الانتماء والوفاء لهذه الأرض الطاهرة.

وقدّمت المدارس جملة من الأعمال التحفيزية على المبادرات الإيجابية في يوم الوطن ، ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية ، وإبراز دور هذه الأجيال في تحقيق الشعار لهذا اليوم ” همّة حتى القمّة “.

حيث يعدّون اللبنة الأساسية لكافة القطاعات مستقبلاً . وزارت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي الابتدائية الحادية والسبعون ومدارس شركة الطائف الأهلية لمتابعة فعاليات اليوم الوطني بحضور مديرات إدارات النشاط والإشراف وعدد من المشرفات التربويات . ووقفت على برامج اليوم الوطني المنفذة في المدارس.