، "محمد بن عبدالعزيز" يشارك الأهالي العرضة ويؤكد: نعيش فرحة وطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - فعاليات متنوعة شهدها حفل جامعة جازان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

أكد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، عن سعادته بمشاركة أهالي منطقة جازان فرحتهم بمناسبة اليوم الوطني الذي يعيد للأذهان التاريخ بكل صفحاته المضيئة التي أشرقت –بفضل الله– ثم بفضل جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله- ورجاله المخلصين, مجدًا وعزًا لوطن التوحيد وقادته المخلصين وشعبه الوفي.

وأضاف خلال رعايته حفل أهالي منطقة جازان الذي نظمته جامعة جازان على المسرح المفتوح بالمدينة الجامعية، أن جميع أبناء تلك البلاد العزيزة على ذات القدر من الإخلاص والوفاء لهذا الوطن الغالي، والحفاظ على وحدته ومنجزاته ومكتسباته، ومواصلة العمل فيما ما يحقق له النماء والازدهار.

وفي كلمته بالحفل الخطابي المقام بمناسبة اليوم الوطني، رفع مدير جامعة جازان المشرف العام على للجنة المنظمة لحفل أهالي جازان بمناسبة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة، مؤكداً أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على نفوس أبناء هذه البلاد المباركة.

وأعرب الدكتور القحطاني عن سعادته وجميع منسوبي الجامعة الذين شرفوا بتنظيم الحفل، مقدمًا شكره لكل من شارك في تنفيذ الحفل من منسوبي ومنسوبات الجامعة والمتطوعين والمتطوعات والجهات المشاركة الأخرى.

بعد ذلك، ألقى الشاعر موسى عقيل قصيدة شعرية بالمناسبة، وألقيت كلمة أهالي منطقة جازان ألقاها نيابة عنهم الدكتور حمود أبو طالب أكد من خلالها أن اليوم الوطني منقوش في ذاكرة كل مواطن، منوهاً بالعطاءات والإنجازات والمشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها وتشهدها منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز.

والتقطت الصور التذكارية لأمير منطقة جازان بالنيابة مع أبناء وذوي الشهداء، منوهًا بما يسطره جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية من أعمال بطولية في الحد الجنوبي للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم، مؤكدًا أن ما يقومون به هو محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة - أيدها الله - والشعب السعودي كافة.

ثم شاهد أمير منطقة جازان بالنيابة والحضور أوبريت "طموحنا حد السماء"، رافقه العديد من الفلكلوريات الشعبية كتب نص الأوبريت الشاعر أحمد السيد عطيف ولحنه الفنان صالح خيري وأداه الفنان أحمد قصيري والفنان موسى معيدي، وأشرفت عليه عمادة شؤون الطلاب والإدارة العامة للعلاقات والإعلام.

بعد ذلك، أدى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز العرضة السعودية وسط جموع كبيرة من الفرق الفلكلورية السعودية المختصة بأداء العرضة التراثية احتفالاً باليوم المجيد لتوحيد المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع عروض الألعاب النارية التي زينت سماء الحفل، حيث رسمت لوحة جمالية تمازجت مع مشاعر الفرح والسرور، وفي نهاية الحفل تسلم سموه هدية تذكارية من مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بهذه المناسبة.

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