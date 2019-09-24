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أحالت إدارة مرور عرعر، قائد شاحنة، إلى هيئة المخالفات المرورية التي بدورها حجزت الشاحنة، وطبقت العقوبة المترتبة على مثل هذه المخالفات.
وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن قائد الشاحنة ارتكب مخالفة حجب لوحة المركبة واستخدام المنبه بطريقة مزعجة، ترتّب عليها إيقاف المركبة ومخالفة قائدها.
وكان مواطنون قد تداولوا مقطع فيديو لشاحنة تقف خلف مركبة مرور، وتستخدم منبه الشاحنة بطريقة مزعجة وبدون توقف.
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 06:41 PM
استخدم المنبه بصورة مزعجة وحجب لوحاتها
أحالت إدارة مرور عرعر، قائد شاحنة، إلى هيئة المخالفات المرورية التي بدورها حجزت الشاحنة، وطبقت العقوبة المترتبة على مثل هذه المخالفات.
وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن قائد الشاحنة ارتكب مخالفة حجب لوحة المركبة واستخدام المنبه بطريقة مزعجة، ترتّب عليها إيقاف المركبة ومخالفة قائدها.
وكان مواطنون قد تداولوا مقطع فيديو لشاحنة تقف خلف مركبة مرور، وتستخدم منبه الشاحنة بطريقة مزعجة وبدون توقف.
، "مرور عرعر" يخالف شاحنة ويحيل قائدها لهيئة الجزاءات ،
المصدر : الخليج 365
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