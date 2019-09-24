، زلزال بقوة 4.6 درجات يهز إسطنبول ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ضرب زلزال خفيف، مدينة إسطنبول في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الثلاثاء، وشعر به سكان المدينة.
وقال سكان محليون إنهم شعروا بارتجاج خفيف، وتَبَيّن لاحقًا أن زلزالًا قد ضرب المدينة.
ونقلت صحيفة "حرييت" عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع قبالة مرمرة وكان بدرجة 4.7 على مقياس ريختر.
ويتخوف سكان المدينة من تكرار زلزال إسطنبول عام 99، وسط تحذيرات قوية بقرب وقوعه؛ فيما توقع مختصون أن يضرب زلزال مدمر المدينة في خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكان أستاذ الجيولوجيا التركي سينك يالتيراك، قد قال إن زلزال مرمرة المنتظر سيقع بين عامي 2019 و2026، وسيكون بشدة 7.5 ريختر وسيستمر 2.5 دقيقة.
وذكر "يالتيراك"، الذي يُجري أبحاثًا عن الزلازل التاريخية ونمذجة الأعطال منذ عام 2000، أن الحد الأدنى لشدة الزلزال سيكون 7.5 ريختر.
وتوقع أن تكون أضرار الزلزال القادم أكبر مرتين من الزلزال الذي وقع في 17 أغسطس عام 1999.
زلزال بقوة 4.6 درجات يهز إسطنبولصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-24
ضرب زلزال خفيف، مدينة إسطنبول في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الثلاثاء، وشعر به سكان المدينة.
وقال سكان محليون إنهم شعروا بارتجاج خفيف، وتَبَيّن لاحقًا أن زلزالًا قد ضرب المدينة.
ونقلت صحيفة "حرييت" عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع قبالة مرمرة وكان بدرجة 4.7 على مقياس ريختر.
ويتخوف سكان المدينة من تكرار زلزال إسطنبول عام 99، وسط تحذيرات قوية بقرب وقوعه؛ فيما توقع مختصون أن يضرب زلزال مدمر المدينة في خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكان أستاذ الجيولوجيا التركي سينك يالتيراك، قد قال إن زلزال مرمرة المنتظر سيقع بين عامي 2019 و2026، وسيكون بشدة 7.5 ريختر وسيستمر 2.5 دقيقة.
وذكر "يالتيراك"، الذي يُجري أبحاثًا عن الزلازل التاريخية ونمذجة الأعطال منذ عام 2000، أن الحد الأدنى لشدة الزلزال سيكون 7.5 ريختر.
وتوقع أن تكون أضرار الزلزال القادم أكبر مرتين من الزلزال الذي وقع في 17 أغسطس عام 1999.
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
12:28 PM
وقع قبالة مرمرة.. وشعر به السكان
ضرب زلزال خفيف، مدينة إسطنبول في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الثلاثاء، وشعر به سكان المدينة.
وقال سكان محليون إنهم شعروا بارتجاج خفيف، وتَبَيّن لاحقًا أن زلزالًا قد ضرب المدينة.
ونقلت صحيفة "حرييت" عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع قبالة مرمرة وكان بدرجة 4.7 على مقياس ريختر.
ويتخوف سكان المدينة من تكرار زلزال إسطنبول عام 99، وسط تحذيرات قوية بقرب وقوعه؛ فيما توقع مختصون أن يضرب زلزال مدمر المدينة في خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكان أستاذ الجيولوجيا التركي سينك يالتيراك، قد قال إن زلزال مرمرة المنتظر سيقع بين عامي 2019 و2026، وسيكون بشدة 7.5 ريختر وسيستمر 2.5 دقيقة.
وذكر "يالتيراك"، الذي يُجري أبحاثًا عن الزلازل التاريخية ونمذجة الأعطال منذ عام 2000، أن الحد الأدنى لشدة الزلزال سيكون 7.5 ريختر.
وتوقع أن تكون أضرار الزلزال القادم أكبر مرتين من الزلزال الذي وقع في 17 أغسطس عام 1999.
، زلزال بقوة 4.6 درجات يهز إسطنبول ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.6 درجات يهز إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.