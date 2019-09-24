، زلزال بقوة 4.6 درجات يهز إسطنبول ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقع قبالة مرمرة.. وشعر به السكان

ضرب زلزال خفيف، مدينة إسطنبول في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الثلاثاء، وشعر به سكان المدينة.

وقال سكان محليون إنهم شعروا بارتجاج خفيف، وتَبَيّن لاحقًا أن زلزالًا قد ضرب المدينة.

ونقلت صحيفة "حرييت" عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع قبالة مرمرة وكان بدرجة 4.7 على مقياس ريختر.

ويتخوف سكان المدينة من تكرار زلزال إسطنبول عام 99، وسط تحذيرات قوية بقرب وقوعه؛ فيما توقع مختصون أن يضرب زلزال مدمر المدينة في خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكان أستاذ الجيولوجيا التركي سينك يالتيراك، قد قال إن زلزال مرمرة المنتظر سيقع بين عامي 2019 و2026، وسيكون بشدة 7.5 ريختر وسيستمر 2.5 دقيقة.

وذكر "يالتيراك"، الذي يُجري أبحاثًا عن الزلازل التاريخية ونمذجة الأعطال منذ عام 2000، أن الحد الأدنى لشدة الزلزال سيكون 7.5 ريختر.

وتوقع أن تكون أضرار الزلزال القادم أكبر مرتين من الزلزال الذي وقع في 17 أغسطس عام 1999.