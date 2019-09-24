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الان تتابع بالصور: وقت اللياقة تحتفل باليوم الوطني الـ89 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- خالد البدر:
احتفلت شركة لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية، والذي حمل شعار ” همة حتى القمة” وذلك يومي الأحد والاثنين 22و23 سبتمبر 2019، في مدن الرياض وجدة والدمام.
وشهدت الاحتفالية التي حضرها مسؤولون من الشركة، إقامة حصص تدريبية جماعية (ماستر) مجانية لجميع الفئات والأعمار للمشتركين وغير المشتركين في اندية وقت اللياقة، حيث تفاعل المشاركون في التدريبات مع المؤثرات الصوتية والضوئية وعروض الليزر.
كما تم إنشاء نادي خارجي (مفتوح) لإقامة تدريبات اكستريم فتنس، وبإشراف مدربين متخصصين في وقت اللياقة، وشارك في التدريبات أكثر من 600 شخص على مدى يومين في المدن الثلاث.
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