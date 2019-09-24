الشركة السعودية للكهرباء هنا الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء عبر خدمة…

في إطار خطواتها المتسارعة نحو ميكنة وإضفاء التكنولوجيا الحديثة على جميع مناحي الحياة وفق رؤيتها الشاملة 2030، أطلقت الشركة السعودية للكهرباء رسميًا عبر موقعها الإلكتروني خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء وكذلك سداد الفواتير عبر خدمة فواتيري ورفع الشكاوى، لرفع المعاناة عن للمواطنين، وذلك على خطى بوابة أبشر الإلكترونية الخدمية، ننشر لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن فواتير الكهرباء من خلال رقم الهوية الخاص بك.

الشركة السعودية للكهرباء

ومن جانبها، أتاحت شركة السعودية للكهرباء لجميع المواطنين خدمة الاستعلام عم فاتورة الكهرباء ومعرفة قيمة الاستهلاك الشهري من الكهرباء بالكيلو عبر خدمة رسائل الجوال “فواتيري”، ولم يكتفي الأمر عند ذلك بل تقوم الشركة بإرسال رسائل التذكير بالسداد قبل انتهاء الشهر، بجانب إرسال رسائل إرشادية حول كيفية التعامل مع خدمات الشركة المختلفة، وأتاحت أيضًا خدمة رفع الشكاوى والبلاغات.

كيفية الاستعلام عن فواتير الكهرباء

والآن يمكنكم الاستعلام عن فواتير الكهرباء السعودية من حيث خلال التسجيل في خدمة فواتيري التي يتم إرسال الرسائل من قبل الشركة إليك هاتفيًا، كل ما عليك هو الاشتراك في الخدمة من خلال إرسال رسالة إلى رقم 500120، كما يمكنك الاستعلام والسداد إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

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الدخول للبوابة الإلكترونية للشركة السعودية للكهرباء عبر الرابط: https://www.se.com.sa/ar-sa/Pages/home.aspx.

ثم إدخال رقم الحساب الخاص بالعداد في الخانة الأولى.

ثم إدخال الرقم المرئي والضغط عرض الفاتورة.

أرقام الشكاوى وطرق السداد

ويمكنك الآن رفع الشكاوى أو الاستعلام عن كل ما يخص الكهرباء وفواتيرها من خلال الأرقام التالية:

رقم 8001259000 أو الاتصال برقم هاتف (920000222) مركز خدمة المشتركين (920001100). رقم الطوارئ (933).

والسداد عن طريق:

