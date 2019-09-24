منصة أبشر 1441 والاستعلام عن مخالفات المرور والجوازات وصلاحية إقامة…

تواصل الحكومة السعودية تقديم الخدمات والإجراءات الخاصة بتعاملات مواطنيها مع الوزارات المختلفة، إلكترونيًا، حيث تعكف من الحين للاخر من تذليل جميع العقبات أمام الاستعلام عن الخدمات وإنهائها من المنزل دون الحاجة للمعاناة والتعب وتضيع الوقت والجهد، حيث عملت مؤخرًا على تحديث منصة أبشر absher الإلكترونية، حتى تستوعب الكثير من الخدمات والتي كان أخرها استخراج وانهاء وثائق السفر والجوازات، بجانب العديد من الخدمات الأخرى.

منصة أبشر 1441هـ

ولاشك أن إطلاق منصة أبشر جاء في إطار رؤية الحكومة السعودية واستراتيجيتها التي تنتهجُها نحو 2030 من أجل رفع المعاناة عن مواطنيها وعن المقيمين على أراضيها، ونحو إضفاء التكنولوجيا الحديثة في جميع مناحي الحية، وتعمل بوابة أبشر الإلكترونية على توفير الاستعلام وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة والأوراق المعتمدة من الحكومة في جميع القطاعات المهتلفة، خاصةً المتعلقة بالأحوال المدنية ووزارة الداخلية.

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أبرز الخدمات المُقدمة عبر منصة أبشر

والآن يمكنك عبر منصة أبشر من الحصول على خدمات المرور من الاستعلام عن مخالفات المرور وإضافة مستخدم فعلي لمركبة وإلغاء مستخدم لمركبة وطلبات تفويض مركبات، وكذلك تجديد استمارة المركبة وكافة الإجراءات الخاصة بها من الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات تجديد رخصة القيادة، وذلك من خلال الدخول عبر الرابط التالي: https://www.absher.sa/portal/landing.htm، على أن يكون التسجيل برقم الهوية أو الرقم السجل المدني.

كما يمكنك أيضًا من خلال منصة أبشر من إصدار وتجديد جوازات السفر السعودية وتحديث معلومات جواز السفر للمقيمين واستخراج تصاريح السفر للتابعين، بالإضافة لإصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي وكذلك إلغائها وتمديد تأشيرة الزيارة، بجانب الإبلاغ عن الوثائق المفقودة وطلب وثائق بدل فاقد، وإنهاء خدمات العمالة المنزلية، كذلك الأمر للأمور المتعلقة بمعرفة صلاحية الإقامة.