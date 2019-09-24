شكرا لقرائتكم خبر عن سفير دولة الإمارات: نشارك السعوديين أفراحهم.. وروابطنا تاريخية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حازم المطيري (الرياض)

رفع سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أسمى آيات التهنئة والتبريكات الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وبين السفير شخبوط: أننا نشارك السعوديين فرحتهم في هذا اليوم، وذلك يدل على الروابط التاريخية والاجتماعية بين البلدين.

جاء ذلك خلال رعاية وحضور سفير دولة الامارات بالمملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان الأمسية الشعرية لليوم الوطني الـ 89 للملكة، وذلك بمشاركة الشعراء من الامارات: سيف السعدي، محمد مر بالعبد. ومن السعودية: سلطان الهاجري، محمد السكران. وقد أدار الأمسية الإعلامي حسين العامري.

وقد عكست القصائد التي نثر عبيرها الشعراء مشاعر الاعتزاز والفخر بالوطن ومنجزاته، والاستعداد للتضحية والذود عن حياضه، وصدّ ضد كل طامع، وكل من تسوّل له نفسه النيل منه.