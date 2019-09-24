السعودية | بالصور.. يابانيون يحتفلون باليوم الوطني السعودي

شكرا لقرائتكم بالصور.. يابانيون يحتفلون باليوم الوطني السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قادت مبادرة جميلة شاباً يابانياً مع رفاقه في العاصمة طوكيو، الذين يتقنون اللغة العربية، أن يتوشحوا باللون الأخضر مرتدين أزياء سعودية، وأخذوا يرددون السلام الملكي السعودي احتفالاً باليوم الوطني الـ89، في حين ارتدت النساء المشاركات في الاحتفال أزياء شعبية تمثل مختلف ثقافات مناطق السعودية.

وتفاعل مغردون على موقع "تويتر" مع مبادرة الشاب الياباني "أكيرا تاكتوريا" الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي العالمية، بمشاركة رفاقه، وشكروه على تفاعله مع مناسبات السعودية وأحداثها على الدوام، حيث اصطف مع 14 شخصاً آخرين من الجنسين، وبدأوا بترديد النشيد الوطني السعودي على أنغام الموسيقى.

وعرف عن "أكيرا" حبه ومحاولاته لأن يصبح عربياً، حيث أعجب بهواية صيد الصقور، إضافة إلى إعجابه بالثقافة السعودية والخليجية.