السعودية | خادم الحرمين يفتتح مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين يفتتح مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - افتتح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد صالة رقم (1) بجدة.

وتجول خادم الحرمين في صالة المطار، الذي يعد واحداً من أضخم المطارات على مستوى المنطقة، بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنوياً، وشاهد عرضاً لأبرز تفاصيل المطار.

كما ألقى وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، نبيل العامودي، كلمة قال في مستهلها: "لقد حقق قطاع الطيران المدني بالمملكة في الآونة الأخيرة قفزات نوعية وتطورات خلاقة، أفضت للإسهام بنحو 4.6% من إجمالي الناتج الوطني، وذلك بحسب مؤشرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا)، وتضاعفت أعداد المطارات الداخلية والدولية إلى 28 مطاراً. ومن جراء ذلك زاد عدد المسافرين، فبعد أن اقتصر على 47 مليون مسافر عام 2010، وصل إلى 74 مليون مسافر عام 2014، وخلال أربع سنوات فقط أي في 2018 قفز العدد لنحو 100 مليون مسافر، فضلاً عن استحواذ هذا المطار على نحو 36% من إجمالي عدد المسافرين في مطارات المملكة كافة".